1925. gads: Čakste ievēlēts uz otro termiņu, muižnieki grib naudu, Vācijā iznāk 'Mein Kampf'

Šokolādes kvalitāti noteic galvenam kārtām tikai šī materiāla pareiza izvēle un pārstrādāšana. Bet taisni šinī ziņā Ķuzes modernā, ar visjaunakās konstrukcijas mašinām ierīkotā un teicamu speciālistu vadibā stāvošā šokolādes fabrika skaitās par priekšzīmigi nostāditu un pārspēj dažu labu ārzemju uzņēmumu. Vaj tad kāds brīnums, ka Ķuzes šokolādes labuma ziņā ne tikai vienlīdzigas, bet pat pārspēj ārzemju fabrikātus?! To pierāda ari Latv. Univerzitates ķim. fakultātes analizes no 13. un 28. okt. š. g., pēc kurām no izmeklētām 12 šokolādēm, to starpā pazīstamākās vācu un Šveices markas, – Ķuzes šokolādes atzītas par labākām.

Nost tāpēc ar ārzemju fabrikātiem! Kas tiešam augstāku kvalitāti meklē un ne ārzemju iesaiņojumus vien, tam citas izvēles nav: tikai Ķuzes šokolāde!

V. Ķuzes fabrikas noliktava, Rigā, Raiņa bulv. 25.”