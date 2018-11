1926. gads: Amundsena brīnumainais lidojums, lidmašīna bez spārniem, dzimst Vinnijs Pūks

Šī gada pavasarī Kuzma uzaicināts iestāties lauksaimnieku arodbiedrībā. Bet drīz viņš pārliecinājies, ka arodbiedrību interesē vairāk politika nekā laukstrādnieki. Rīkotas slepenas sapulces, kurās ierosināts dibināt kaujas pulciņus, saņemot ieročus no ārzemēm, gāzt pastāvošo valsts iekārtu utt. Kuzma par to pastāstījis arī savai saimniecei Zundurei. Dabūjuši par to zināt, arodnieki sākuši Kuzmu visādi baidīt, gan draudot, ka to apcietināšot policija, gan atkal, ka viņi paši, t.i., arodnieki, šo par nodevību nodabūšot pie malas, un beidzot likuši priekšā, lai sevi glābtu, nogalināt Zunduri.

Zem draudu iespaida Kuzma arī paņēmis no Silenieka uzspiesto revolveri un 4. novembrī izdarījis briesmu darbu. Tā kā saimniece ieslēgusies, jo Kuzma draudējis viņu nošaut, tad, lai izvilinātu viņu no istabas, K. aizdedzinājis kūti un pats sācis kliegt, ka deg. Kad saimniece izskrējusi glābt lopus, K. viņu nošāvis. Tā kā lietai piemīt politisks raksturs, tad politiskā pārvalde uzsākusi izmeklēšanu arī no savas puses.”

Savukārt izdevumi “Latvijas Kareivis” un “Ilustrēts Kriminālžurnāls” šajās dienās raksta par noslēpumainu slepkavību Rīgā, Skolas ielā, kas izbiedējusi pilsētas centra iedzīvotājus.