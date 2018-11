1927. gads: Latvija sēro par Čaksti, par prezidentu kļūst Gustavs Zemgals

Latvijas zemūdenes "Spīdola" un "Ronis". Arhīva foto

1927. gadā Jānis Daliņš sasniedza savu pirmo Latvijas rekordu 5 kilometru soļojumā ar laiku 28:18,4.

Pēdējā gaitā izvada Jāni Čaksti

Visa Rīga bij uz Brīvības ielas, kura šai svinīgā dienā it kā no jauna izpelnījās savu nosaukumu. Tas ir neaizmirstams brīdis redzēt kādu lielu vēstures acumirkli. Viss mūsu lepnums, visa mūsu pagātne pagāja mums garam, tai brīdi, kad uz lielgabala lafetes, cēlas goda sardzes vidū, paveda mums garam mūsu pirmo valsts prezidentu. Tai acumirklī sirdis sastinga un nebij vairs atsevišķu cilvēku, bet tikai skumja skatīšana, kad visa aina uz mūžīgiem laikiem iespiežas smadzenēs. Saulē mirdz bīskapa zižļa zelta loks, iet garīdznieki, valsts prezidenta šķirsts, pārsegts ar valsts karogu sērās, viens vienigs baltu rožu vainags uz ta, austrumiešu un virsnieku goda sardze, tik cēla un skumīga. Mūsu armijas zieds, pieci simti virsnieku, no visām armijas daļām. Aizsargi, lauku vīri no visām zemes malām, kuriem vēl darba skarbums redzams sejā. Saeima, augstskola, akadēmija, konzervatorija, opera, teātri. Nepārredzams amatniecibu karogu mežs. Meža kapsētas brīnišķīgās priedes, zem kurām atdusas tik daudz varoņu un lielu garu, sagaida ari Jāni Čaksti. Vieglāka dusa kā še nekur vairs nevar būt.

Jānis Čakste. Foto: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Armija pēdējo reizi sveic savu augstāko vadoni, tas ir svētsvinīgs brīdis, tāda disciplina un patiesas sēras. Ar Jāņa Čakstes bērēm Latvija it kā no jauna iestājas tautu saimē, tik daudz līdzjūtības visur ir modinājusi mūsu pirmā valsts prezidenta nāve. Un iespaids, kādu no mūsu armijas un tautas ārvalstu delegācijas un pārstāvji saņēma sēru dienā, ari nevar palikt bez sekām. Tauta, kura ciena savus vadoņus, ciena pati sevi un manto cienibu ari pie citiem. Mēs it kā par jaunu saistāmies ar mūsu tuvāko sabiedroto Igauniju. – Izglītibas ministrs Jaans Lattiks saka: “Pusi no jūsu bēdām mēs igauņi esam gatavi uzņemties uz sevis.” Ari lietuvieši pirmo reizi pie mums ir viesos, un cerēsim, ka Jānis Čakste aiziedams ari Lietuvu būs tuvinājis mums vairāk. Vainagi no Polijas prezidenta, no Vācijas prezidenta fon Hindenburga, no Padomju valdibas – mūsu lielie kaimiņi parāda mums savu sirsnigo līdzdalibu mūsu bēdās. Bet kā sevišķa draudzības zīme mums liekas Beļģijas karaļa vaiņags, kuru viņa sūtnis, ceļos noliecies, nolika uz prezidenta kapa. Beļģijas un Latvijas likteņi pasaules karā bij tik vienādi. (..) kaimiņvalstīs, kur ir mūsu sūtniecibas, notiek sēru dievkalpojumi, kuros piedalās valdibas pārstāvji, diplomātiskais korpuss un mūsu sūtniecibu darbinieki. Visur min Latviju un viņas prezidentu. Mēs savu pirmo prezidentu pa godam esam aizvadījuši. Viņa vārdu glabās Latvijas vēsture.”