1928. gads: Notiek vasaras un ziemas olimpiskās spēles, Latvijā vēlē Saeimu, dzimst Mikipele

Laikraksts “Latvijas Kareivis” šajā dienā raksta par vienu no redzamākajiem Oktobra revolūcijas līderiem Ļevu Trocki, kurš “pareģo padomju varas sabrukumu”. Šī prognoze, kā arī ziņas par patieso stāvokli Padomju Krievijā un Staļina veidoto režīmu izriet no agrāk publicētas Trocka grāmatas, kas Eiropā nonākusi kontrabandas ceļā. Pēc Ļeņina nāves Trockis kļuva par vienu no kandidātiem uz PSRS līdera lomu un veidoja opozīciju Josifam Staļinam. 1928. gada sākumā viņš tika izsūtīts uz Almati, vēlāk izraidīts no PSRS, 1940. gada augustā nogalināts Mehiko.