1929. gads: Lielā depresija ASV, Latvijā populāri kļūst skaistumkonkursi un okultisms

“Konkurss notika aizvakar plkst. 10.30 vakarā, neskatoties uz to, ka visa Jūrmala bija tīta tumsas plīvurī. Daudzi domāja, ka elektribas trūkuma dēļ konkurss nenotiks, bet Vītola kungs bija atradis teicamu izeju — zāli apgaismojis ar kādām simts svecēm, kas atstāja īpatnēju iespaidu. Jau ap plkst. 9 vakarā sāka pulcēties skaistuma karaļu kandidāti. Pārsvarā latvieši. Pēc diezgan plašas programmas un dejām sākās vakara “nagla” – vispirms dāmu skaistuma konkurss. Publika izvēlēja divus kungus no sava vidus, kuri tad apstaigāja viesus un lūdza skaistākās kandidātes iznākt zāles priekšā, kur katrai no 5 kandidātēm tika iedots numurs. Pēc tam visiem kungiem tika izdalītas šiltes, uz kurām varēja atzīmēt vēlamās kandidātes numuru. Pēc balsu saskaitīšanas izrādījās, ka par 2. un 4. kandidāti nodotas 17 balsis. Lai no šīm kandidātēm izbīdītu to skaistāko, no jauna pārbalsoja. Šoreiz ar lielu balsu pārākumu pirmo vietu ieguva 4. kandidāte – Valērija Ravizkaja. Orķestris nospēlēja maršu. Kungu konkurss notika pēc iepriekšeja parauga. No 6 kandidātiem ar diezgan lielu balsu vairākumu ievēlēja Krisi Jakmani. Pēc marša “karalim” pasniedza balvu – modinājamo pulksteni. Konkurss uzskatāms par lieliski izdevušos.”