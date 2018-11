1930. gads: Kviesis stājas prezidenta amatā, sākas komisāra Megrē ēra

Prāva izsaukusi lielu uztraukumu, jo abi apcietinātie visā apkārtnē bija pazīstami kā godīgi un uzticami darbinieki, un tāpēc neviens nevar saprast – kas varējis tos pamudināt izdarīt šādu kauna pilna darbu un izputināt tik daudzus lauksaimniekus, kas tiem uzticējās. Izrādās, ka kasē tie darbojās no 1922. gada un līdz 1927. gadam jau paspējuši izsaimniekot visu naudu. Revīzijas komisija konstatējusi, ka grāmatās ierakstītas fiktīvas summas, kas nebūt neesot maksātas. Prāvā uzaicināti daudzi liecinieki un cietušie māju īpašnieki, tā ka sēžu zāle drīz vien ir pārpildīta un daudziem pietrūkst pat vietas. (..) Krastiņš un Klucis abi savu vainu noliedz, neskatoties uz daudziem pierādījumiem, liecinieku un ekspertu apgalvojumiem. Vienam no apsūdzētiem pieder lauku mājas, bet otram kāda lielāka viesnīca Alūksnē. Lietā uzaicināti 57 liecinieki, no kuriem 5 jau miruši. Visvairāk lauksaimnieki cietuši no vekseļu operācijām. Tie parādus nokārtojuši, bet vekseļus atpakaļ nav dabūjuši, caur ko daudzi galīgi izputināti. (..) Prāva Rūjienā radījusi ārkārtīgu sensāciju. Pārpildītas visas viesnīcas. Jau no rīta ielās drūzmējas laucinieki.”

Laikraksts “Rūjienas Balss” šim tiesas procesam īpaši veltītā izlaidumā pēc dažām dienām vēsta, ka abi finanšu mahinatori sodīti ar “ieslodzījumu pārmācību namā” – Klucim piespriesti četri gadi, Krastiņam – trīs. Tāpat tiesa apmierinājusi Rūjienas krājaizdevu sabiedrības prasību 41 tūkstoša latu apmērā, kas piedzenams no abiem apsūdzētajiem.