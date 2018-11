1931. gads: 4. Saeimas vēlēšanas, Dziesmu svētki, Ņujorkas ainavā parādās 'Empire State building'

Apskatīsim, cik atbilst īstenībai izteiciens “zem sievas tupeles” un cik pelnīti tas dzīvē tiek pielietots. Šis izteiciens esot cēlies viduslaikos. Kad pēc ilga naida reiz salīguši mieru pāvests un karalis, šim samierināšanās notikumam par godu sarīkotas lieliskas izpriecas ar bruņinieku skatu spēlēm, turnīru. Dalībniekiem bijis jāpiesprauž vienas vai otras puses – pāvesta vai karaļa – krāsas. Bet bruņinieks Polifejs, nezin kādu iemeslu dēļ, negribējis pieņemt nevienas puses krāsu. Šās lietas dēļ tad nu viņam iznācis strīdus ar savu sievu. Tā pastāvējusi, ka viņam jāpadodas vispārīgiem noteikumiem. Kad vīrs nepiekāpies, Polifeja kundze izsacījusi vīram pārmetumus, ka tas viņu nemīlot. Kad arī tas nelīdzējis, sieva norāvusi no kājas kurpi, grasīdamās ar to pārmācīt nepaklausīgo vīru.

Tā viņiem ķildojoties, pēkšņi atskanējis taures signāls, ka sacīkstes sākas. Vīrs izsaucies: “Es tev pierādīšu, ka es tevi mīlu!”, izrāvis sievai no rokām kurpi, sēdies zirgā un devies uz spēļu laukumu. Tur viņam noprasījuši: “Bruņiniek, kur tu nostāsies – zem pāvesta zižļa vai zem karaļa sceptera?” Tas atbildējis: “Es nostāšos zem tupeles,” un parādījis sievas kurpi, kas tam pie zobena maksts bijusi piesprādzēta. Visi par to smējušies, tomēr no sacīkstēm Polifejs nav ticis atraidīts. Turnīrā viņš guvis uzvaru. Tad godalgu izdalītāja – princese, pasniedzot tam zelta jostu, teikusi: “Bruņiniek, lai gan tu esi uzvarējis, tomēr tu atrodies zem tupeles.” No tā laika šis izteiciens kļuvis populārs.”