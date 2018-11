1932. gads: Bezdarbs pasaulē, Rīgā atklāj Brīvdabas muzeju, Venēcijā – kinofestivālu

Ja tādām balsīm ir nopietns pamats citās mūsu privātās un valsts lietās, tad mūsu brīvības pieminekļa celšanā šīm balsīm nevajadzētu izskanēt. Kad mums nav bijuši grūti laiki? Kādos laikos mēs esam visvairāk veikuši un guvuši visspožākos panākumus? Arī pirms mūsu patstāvības nodibināšanās un pēc tam arvienu mums ir bijuši grūti laiki, bet mēs redzam, ka taisni visgrūtākos laikos mēs esam veikuši visgūtākos darbus, taisni tādos laikos mums ir radies spēks un vienprātība. (..)

Brīvības pieminekļa komitejas rīcībā jau ir gandrīz puse vajadzīgo līdzekļu. Tie ziedoti brīvprātīgi. Ne ziedotāji, ne ziedojumu vācēji nav atļāvuši izskanēt pārmetumam, ka no viņiem prasa upurus. Viņi ceļ brīvības pieminekli, atminēdamies laikus, kad brīvību vajadzēja izcīnīt, mīlot brīvību un savu tēvu zemi un gribot, lai brīvības un tēvu zemes mīlestība mūžīgi būtu tikpat stipra mūsu paaudžu paaudzēs (..). Pieņemot, ka piemineklis izmaksās Ls 900 000, no kuriem jau pāri par Ls 400 000 saziedoti, nav šaubu, ka divu gadu laikā viegli ienāks arī iztrūkstošie Ls 500 000. No visiem Latvijas iedzīvotājiem vismaz 600 000 pilsoņu pelna paši savu iztiku. Ja no viņiem tikai puse – 300 000 pilsoņu – ņems dalību brīvības pieminekļa celšanā un ziedos katrs vienu latu gadā, tad divu gadu laikā, nevienam nejūtot ģimenes budžetā robu, vajadzīgie Ls 500 000 ienāks viegli.

Noslēdzot valsts pastāvēšanas 14-to gadu, sniegsim rokas šinī cēlā darbā un uzcelsim galvaspilsētā monumentu, kas mums atgādinātu, lai grūtos laikos tautā arvienu valdītu vienprātība.”