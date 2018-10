1941. gads: Baigais gads

Martā no apgrozības pilnībā tika izņemti lati un ieviesti PSRS rubļi.

14. jūnijā Latvijā tika veikta iedzīvotāju deportācija uz PSRS iekšlietu sistēmas koncentrācijas nometnēm vai mūža nometinājumu attālos PSRS reģionos. Deportēto skaits bija ap 15 400. Pēc Latvijas Valsts arhīva datiem, 1941. gada 14. jūnija akcijā no Latvijas aizveda 15 424 cilvēkus. 5263 no tiem arestēja. No 1941. līdz 1944. gadam ar nāvessodu sodīja vairāk nekā 650 Latvijas pilsoņu, kas tika arestēti 1941. gada jūnijā. No bada, slimībām un citu iemeslu dēļ nomira vairāk nekā 3400, bet izsūtījumā nomira vairāk nekā 1400 cilvēku.