1951. gads: Pirmais kodolizmēģinājums Nevadā, Latvijā sāk celt tipveida skolas

Laikraksts “Latvija Amerikā” raksta par uztraucošām ziņām no PSRS: “Stokholmas laikraksti ziņo, ka Padomju S-ba savus rūpniecības uzņēmumus, kas atrodas valsts rietumu daļā, steidzīgi pārvietojot uz austrumiem – aiz Volgas. Tos uzņēmumus, kas rietumu daļā pēc kara nav atjaunoti, valdība slēgusi, bet visus pārējos evakuē. Veseli ešeloni ar fabriku iekārtām un strādniekiem nepārtraukti ripojot no rietumiem uz austrumiem. Tos apturot uz Volgas kreisā krasta un Urālu apgabalā, bet reti viņpus Urāliem.

Sevišķi straujā tempā evakuējot rūpnīcas no Baltkrievijas. Jau aizvesta lielā auto fabrika, kas atradās pie Minskas. 50% ķīmisko rūpniecības uzņēmumu no Ņevas krastiem aizvesti uz Kazaņu pie Volgas. Ari lielās tērauda rūpnīcas no Ļeņingradas pārvietos uz austrumiem. Šie notikumi padomijas strādnieku aprindās radījuši baumas par nenovēršamu karu. Šīs ziņas zviedru laikrakstiem snieguši vācu kara gūstekņi, kas nesen atgriezušies no PSRS, kā ari bēgļi no Baltijas valstīm.”