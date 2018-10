1956. gads: Kastro ieņem Kubu, PSRS sāk saīsināt darba nedēļu, Inese Jaunzeme izcīna zelta medaļu

XVI Vasaras olimpisko spēļu čempiones Ineses Jaunzemes sagaidīšana Rīgas Dzelzceļa stacijā. Rīga, 1957. gada 11. janvāris. Foto: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Vasarā Mežaparkā tika atklāts bērnu dzelzceļš. Tam bija divas gala stacijas – Komjauniešu un Skolas, kā arī pietura līnijas vidū. Reisos vilciens izbrauca ik pēc 30–45 minūtēm, biļetes cena bērniem bija 10, bet pieaugušajiem – 20 kapeikas.

Rīgā būvē Akmens tiltu

Akmens tilta būvniecība. Foto: Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs

Pēc pavisam jauniem principiem tika veikts visgrūtākais darbs – tilta upju balstu un sevišķi to zemūdens daļu izbūve. (..) Upju balsti tiek celti uz kesona pamatiem. Kesonu metodi tiltu celtniecībā pielieto jau sen, un Padomju Savienībā vidējiem un sevišķi lieliem tiltiem līdz šim laikam parasti tika veidoti kesonu balstu pamati. Kesonu metode sastāv no sekojošām operācijām: vispirms izgatavo kesonu kameru – metāla, dzelzsbetona vai kokbetona kasti bez dibena. “Apakšējā stāvā”, ko veido kameras sienas, griesti un upes dibens, strādnieki veic rakšanas un zemes izvākšanas darbus, lai panāktu kesona iegrimšanu. Šai pašā laikā virs kameras griestiem tiek celts mūris – nākošais tilta balsts. Zem mūra smaguma kesons grimst arvien dziļāk, līdz sasniedz vajadzīgo pamatni – parasti klinti. Tad aizmūrē arī kesona kameru. Darbs kesona kamerā, kā arī virs kesona mūrēšana notiek zem ūdens. Tādēļ kamerā pastāvīgi pievada zem noteikta spiediena saspiestu gaisu, lai, līdzsvarojot ūdens spiedienu no ārpuses, izspiestu ūdeni no kameras.”