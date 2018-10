1958. gads: Dibina NASA, Preslijs dodas dienēt, Rīgā būvē Āgenskalna priedes

Padomju prese 1958. gada novembrī publicē Pasternaka lūgumu Ņikitam Hruščovam neizraidīt viņu no PSRS: “Mani ar Krieviju saista dzimšana, dzīve un darbs. Es nevaru iedomāties savu likteni šķirtu no tās un ārpus tās. Lai kādas būtu manas kļūdas un maldi, es nevarēju iedomāties, ka nokļūšu tādas politiskas kampaņas centrā, kādu ap manu vārdu sacēluši Rietumos. To sapratis, es darīju zināmu Zviedrijas Akadēmijai, ka labprātīgi atsakos no Nobela prēmijas. Izbraukšana no manas Dzimtenes man nozīmētu nāvi, un tāpēc lūdzu nelietot pret mani šo galējo līdzekli. Liekot roku uz sirds, es kaut ko esmu darījis padomju literatūras labā un varu būt tai vēl noderīgs.”

Ziņu aģentūra TASS saistībā ar Pasternaka vēstuli publicē visai indīgu komentāru, kurā norāda: “Gadījumā, ja B. Pasternaks vēlēsies pavisam aizbraukt no Padomju Savienības, kuras sabiedrisko iekārtu un tautu viņš apmelojis savā pretpadomju sacerējumā “Doktors Živago”, oficiālie orgāni šai ziņā viņam nekādus šķēršļus neliks. Viņam tiks dota iespēja izbraukt no Padomju Savienības un personiski izbaudīt visus “kapitālistiskās paradīzes jaukumus”.”