1961. gads: Pirmie cilvēki kosmosā, Berlīnes mūris, Rīga iegūst 'sociālistiskus' vaibstus

Sagatavoti tālākie priekšlikumi Juglas dzīvojamā masīva izvēršanai pāri Strazdupītei līdz pat pilsētas robežai. Izmantojot pastāvošo mazstāvu apbūvi, lielpaneļu un torņa ēkas, tāpat arī skaistos dabas apstākļus kā kompozīcijas elementus un pārdomāti izvietojot apkalpojošos uzņēmumus, “Lielā Jugla” – viens no lielākajiem Rīgas jaunbūves rajoniem – nodrošinās rīdziniekiem vislabākos sadzīves apstākļus. Patīkami konstatēt, ka mūsu republikas projektētāju devums ir līdzvērtīgs labākajiem sasniegumiem ne vien padomju, bet arī aizrobežu pilsētbūvniecībā. Nesen Maskavas dienvidrietumu dzīvojamā rajona izbūves projektu starptautiskajā konkursā Latvijas Valsts pilsētu celtniecības projektēšanas institūta kolektīva projekts ieguva prēmiju. Ievērojot konkursā gūtās atziņas, arhitekti A. Tītmane un N. Rendelis izstrādājuši apbūves projektu vienam no lielākajiem Rīgas centrālās daļas dzīvojamiem rajoniem – Ķīpsalai. Pēdējos gados Rīgas dzīvokļu celtniecībā gūti ievērojami panākumi. Līdzšinējā celtniecības gaita rāda, ka mūsu republikas arhitekti spēj izpildīt visatbildīgākos pilsētbūvniecības uzdevumus. No Āgenskalna priedēm līdz Juglai arvien skaidrāk iezīmējas jaunās, sociālistiskās Rīgas seja.”