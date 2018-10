1962. gads: 'Viena diena Ivana Deņisoviča dzīvē', Kubas raķešu krīze un slinkums

Plašu publicitāti 1962. gada oktobrī guva Žitomiras apgabala kolhoza “Pervoje Maja” 69 gadus vecās posminieces, Sociālistiskā darba varones Nadeždas Zagladas vēstule, kurā viņa apelē pie padomju cilvēku sirdsapziņas un aicina strādāt čaklāk. “Vajag taču beigu beigās visiem saprast: bez darba, bez sirdsapziņas tagad dzīvot nevar, nav iespējams sasniegt tādus tempus, kādus plānojusi partija. (..) man ļoti gribētos, lai ikviens... paskatītos uz sevi no malas, apspriestos ar savu sirdsapziņu: kā tagad tālāk dzīvot, kā strādāt, lai nebūtu kauns no tautas, no mūsu partijas, no bērniem un pašam no sevis?”

Latvijā populārie izdevumi – avīze “Padomju Jaunatne” un žurnāls “Zvaigzne” – iet soli tālāk un publicē stāstus par saviļņotajiem vēstules saņēmējiem. “Nadeždas Zagladas vārdi par zemkopja godu un sirdsapziņu dziļi saviļņoja Kirova rūpnīcas frēzētāju, komunistiskā darba trieciennieku Ivanu Ļeonovu,” raksta “Zvaigzne” un citē Ļeonova kaismīgo atbildi Zagladai: