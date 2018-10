1964. gads: Karš pret baznīcu, dermantīna uzvara un 'The Rolling Stones'

Laikraksts “Cīņa” sumina padomju ķīmijas industrijas sasniegumus un stāsta par pirmo mākslīgās ādas ražotni Ozolniekos. Ap 1600 tonnu ādas atgriezumu un pārpalikumu, ko agrāk sadedzināja, tagad izmantos somu, maku un apavu ražošanā, jūsmīgi vēsta “Cīņa”.

“Kur gan ķīmija neatrod sev vietu? Tagad pat kurpi bez tās palīdzības neuztaisīsi. Šādas domas nāk prātā, staigājot pa Ozolnieku mākslīgās ādas eksperimentālās rūpnīcas cehiem un vērojot, kā no pastētei līdzīgas masas veidojas ciets materiāls – mākslīgā āda. Direktors Aleksejs Kļimanovs, šo domu pastiprinādams, rāda dažādus izstrādājumus: elegantus koferus, dažādas somas un makus, kas, spriežot pēc ārējā izskata un stiprības, šķiet izgatavoti no vislabākās ādas. Aplūkojot mīkstas mājas kurpes un siltas starpzoles, gribas secināt, ka tās darinātas vai nu no sevišķi labas kvalitātes filca, vai kamieļvilnas. Bet nē! Šie priekšmeti gatavoti no agrāk nevienam nevajadzīgiem apavu rūpnīcu ražošanas pārpalikumiem.”