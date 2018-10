1965. gads: Rainim – 100, durvis ver 'Jūras pērle', šahs aizrauj miljonus

Restorāns "Jūras pērle". Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

1965. gadā turpinājās ASV un PSRS sacensība kosmosa izpētē. 20. februārī zonde “Ranger 8” ietriecās Mēnesī, pēc veiksmīgas operācijas fotografējot iespējamās nosēšanās vietas “Apollo” programmā. 18. martā Aleksejs Ļeonovs pirmo reizi pasaules vēsturē izgāja kosmosā – no kosmosa kuģa “Voshod-2”, bet 3. jūnijā to izdarīja Edvards Vaits no kosmosa kuģa “Gemini 4”, iezīmējot vēsturisku brīdi ASV kosmosā izpētē.

Kāda esi, "Jūras pērle"?

“Pēdējos gados Bulduros, tāpat kā citos Jūrmalas kūrorta rajonos, izauguši daudzi stalti jaunceltņu korpusi. Bet šī trīsstāvu ēka ar savu īpatnējo arhitektonisko veidojumu pievērš ikviena garāmgājēja uzmanību. Tā atrodas pašā jūras krastā, vietā, kur šaurā pludmales smilšu josla robežojas ar sirmo priežu audzi. Ēka celta no mūsdienu modernajiem būvmateriāliem – dzelzsbetona, tērauda un stikla. Tās otrais stāvs 18 metru garas stikla konsoles veidā izbīdīts uz jūras pusi un rada iespaidu, it kā tas atrastos virs pludmales. Šāda arhitektūras forma uz samērā maza zemes laukuma atļauj izvietot lielu lietderīgo telpu platību. Tāds ir jaunais kūrorta pilsētas restorāns “Jūras pērle”. Nesen tas laipni vēra durvis apmeklētājiem. Kādas ērtības te iepriecina apmeklētājus!

Kur slēpjas šaha spēks?

“Atceros kādu gadījumu. Pirms gadiem astoņiem mēs, Latvijas valsts universitātes Filoloģijas fakultātes absolventu grupa, gājām pedagoģiskajā praksē. Dabiski, pirms savas pirmās stundas visi pamatīgi uztraucās. Kad iegāju klasē, manu uzmanību piesaistīja palodze. Uz tās stāvēja šaha dēlis ar “atliktu pozīciju”. Bija acīmredzams: gājiens baltajiem. Man uzreiz ienāca prātā kombinācija ar torņa upuri, mats četros gājienos. Sev par apkaunojumu, es sākumā nodomāju, ka dēlis uz palodzes varbūt demonstrē cieņu skolotājam. Pietika izsaukt skolnieci pie tāfeles, pagriezties pret audzēkņiem ar muguru uz sekundēm divdesmit (rupja pedagoģiska kļūda), un ilūzijas tika izsētas vējā. No jauna paskatījies uz palodzi, es uz šaha dēļa redzēju jau pavisam citu ainu. Abas puses jau bija paspējušas izdarīt pa desmit gājieniem. Attiecības ar klasi nācās mazliet saasināt: es paprasīju no šahistiem dienasgrāmatas... Atlikusī stundas daļa pagāja raiti. Atsveicinoties es atdevu dienasgrāmatas atpakaļ, kurās, starp citu, tā arī neko neierakstīju. Un, lūk, viens no jaunajiem šahistiem, tieši tas, kas spēlēja ar baltajiem, griezās pie manis: “Atstājiet, lūdzu, autogrāfu.” Man bija nācies dot autogrāfus visdažādākajās vietās, bet tāds skolēna lūgums... Lieta beidzās ar piezīmi: “Nemācēja uzvarēt četros gājienos...”

Šahs ir ļoti populārs zinātnieku vidū. Nepārspīlēdams teikšu: šahs disciplinē smadzenes. Tas prasa loģisku domāšanu, iedziļināšanos plānu radīšanā, to realizācijas secībā. Tas arī tuvina to ar zinātni, un pilnīgi likumsakarīgi, ka padomju šahistu līderis vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā M. Botviņņiks ir ne tikai lielmeistars, bet arī zinātņu doktors.

Mūsu vislielākās sacensības parasti notiek uz teātru, koncertzāļu skatuvēm un katrreiz pulcina pilnu zāli. Kas pievelk tur tik daudz skatītāju? Vairums skatītāju grib ieraudzīt oriģinālas ieceres, skaistas kombinācijas, negaidītus manevrus. Vārdu sakot, viņi nāk uz spēli kā uz izrādi, koncertu, kura katrs dalībnieks vienlaikus ir gan autors, gan izpildītājs.

Tuvākajā laikā gaidāmas ļoti interesantas sacensības. Maskavieši, domājams, apskauž rīdziniekus: 7. aprīli Rīgā sāksies lielmeistaru Paula Keresa un Borisa Snaska mačs. Rīdzinieki apskauž maskaviešus: Maskavā notiks tikpat interesanta Vasilija Smislova un Vilhelma Hetlera divkauja. Bet pēc tam tiksies arī citi pretendenti uz “šaha troni”. Katrā no šiem mačiem šaha cienītāji ieraudzīs gan sasprindzinātu sportisku cīņu, gan skaistas kombinācijas, gan loģiski nospēlētas galotnes, vārdu sakot, to, kas šahā pievelk ikvienu. Tiesa, atpūtas nebūs. Būt par līdzjutēju – tas ir patīkams, bet tai pašā reizē grūts darbs.”

Cīņas, saules un mīlas dzejnieks

Ekrānuzņēmums

Dziļš, fundamentāls pētījums par Raiņa daiļradi bija grāmata “Cīņas, saules un mīlas dziesminieks”, ko sarakstīja dzejnieka tuvais draugs no Jaunās strāvas laikiem P. Dauge, viens no pirmajiem marksistiem Latvijā. Grāmata iznāca krievu valodā 1920. gadā Maskavā, pilsoņu kara un saimnieciskā sabrukuma laikā. Mūsu dienās tā kļuvusi par lielu bibliogrāfisku retumu. Padomju Savienībā J. Raiņa darbi izdoti jau simts deviņas reizes deviņās mūsu zemes tautu valodās. Šo izdevumu kopmetiens pārsniedz 1,6 miljonus eksemplāru. Atzīmējot Latvijas tautas dzejnieka 100. dzimšanas dienu, Maskavas daiļliteratūras izdevniecība laiž klajā Raiņa dzejoļu krājumu. Tajā uz ņemti dzejoļi no krājumiem “Tālas noskaņas zilā vakarā”, “Vētras sēja”, “Klusā grāmata”, “Tie, kas neaizmirst”, “Gals un sākums” u. c. Priekšvārdu sarakstījis dzejnieks Andris Vējāns. Lielā dzejnieka simtajai dzimšanas dienai veltīts nesen iznākušais kritiski bibliogrāfiskā mēnešraksta “V mire kņig” septītais numurs, kurā publicēti Latvijas Tautas dzejnieka Jāņa Sudrabkalna, Kārļa Krauliņa, Tamāras Ģinteres, Annas Sakses, Valda Luksa un I. Zlotņikovas raksti par Raini.

Numurā sniegta arī sīka informācija par jubilejas izdevumiem dzejnieka dzimtenē. Pamatšķiras dzejnieka J. Raiņa daiļrade pieder visai progresīvajai cilvēcei. Sekodamas Vispasaules miera padomes aicinājumam, tautas uz visas zemeslodes svinīgi atzīmēs lielā latviešu dzejnieka, brīvības un tautu draudzības dziesminieka simto dzimšanas dienu.”