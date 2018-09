1967. gads: 'Mēness gadi' un Lielās Oktobra sociālistiskās revolūcijas un padomju valsts pastāvēšanas 50. gadadiena

“Dzejnieks Ojārs Vācietis, kuru par novirzīšanos no partijas līnijas šogad skarbi kritizējusi okupētās Latvijas prese, ir viens no talantīgākajiem autoriem, kas spējuši izaugt Latvijas sarkanā režīma spaidos. Tāpat kā viss vairums Latvijas jaunatnes, arī Ojārs Vācietis nav apmierināts ar apstākļiem savā dzimtenē – ar režīma birokrātismu, korupciju, teroru. Lai kritizētu režīma trūkumus sarunās, vairs nevajag lielas drosmes, to dara daudzi. Lai šādu kritiku spētu iespiest un pacelt plašākā forumā – vajag zināmas veiklības. To darīt iespējams, tikai izejot, tā sakot, no “partijas bāzes”. Nav iespējams pateikt, ka komunisms ir nederīgs, bet var gan mēģināt apgalvot, ka tā pašreizējās izpausmes ir izvirtušas un aizgājušas no komunisma tēvu iecerēm. Kā Padomju Savienībā šos strāvojumus jaunajā paaudzē izmanto Jevgeņijs Jevtušenko, par to lasīts “AL” slejās vairākkārt jau agrāk. Kā to pašu vēl gada sākumā Latvijā atklāti darīja Ojārs Vācietis, to lasām viņa iespiestajā dzejolī “Partijas piederība”.