1972 . gads: Niksons tiekas ar Brežņevu, ķīlnieku krīze Minhenē, kino ienāk 'Krusttēvs'

“Režisoru O. Kroderu un aktieru ansambli satrauc ļaunuma prasme maskēties, slēpties, izlikties, savās daudzveidīgajās izpausmes formās iespraukties jebkurā vietā un ikvienā dvēselē, kas apzināti pret to nesaceļas. (..) Valmieriešiem bija jāpārvar daudz zemūdens akmeņu ceļā uz savas ieceres piepildīšanu. Perifērijas teātrī ir savi likumi un pat Šekspīra traģēdija nevar saņemt vairāk aktieru no trupas, cik kārtējā paralēles izrāde... Tā režisora zīmulim nācās no lugas reizēm svītrot vairāk, nekā iecere to ļāva. Pazuda no izrādes galms tā nopietnā izpratnē, viena otra loma nonāca pavisam nepieredzējušās rokās. Un tomēr, manuprāt, traģēdijas mērogs, lai gan uzvedums minēto iemeslu dēļ ieguva it kā kamerspēlei līdzīgu ārējo raksturu, – pēc būtības nesaīsinājās. Galvenokārt to nosaka Hamleta tēmas atklāsmes process, kā tas tiek risināts šinī izrādē. (..) Riharda Rudāka varonis ir saasināti cilvēcisks ar augstu emocionalitātes lādējumu.”

Arī žurnāls “Liesma”, vērtējot jauno aktieru debijas Latvijas teātros, izceļ Rihardu Rudāku Hamleta lomā.

“Ir teātri, kuros met atvarā bez žēlastības. Ja klāt ir labs peldēšanas instruktors režisora personā, trupa agrāk vai vēlāk, atkarībā no katra individuālajām spējām, kļūst bagātāka ar visatšķirīgāko tēlu dzīlēs nirtspējīgiem. Un ceļā līdz trīsdesmit viņiem jau daudz kas pa spēkam. Kā Valmierā. Ieradās teātrī aktieris ar labām runātājdāvanām aizkulisēs un neveiklību uz skatuves – Rihards Rudāks. Vajadzēja labi trenētu režisora redzi, lai viņā saskatītu talanta aizmetņus. Oļģerts Kroders to spēja. Loma pēc lomas. Rihardam Rudākam piemita īpašības, kuras citiem viņa vecumā neizdodas saglabāt: darba spējas, disciplinētība, koncentrētība un mobilizētība. Valentīna Ježova “Lakstīgalu nakts” uzvedumā viņš lika par sevi runāt. Darbojās atraisīti, piesātināti un prata bez vārdiem pastāstīt tēla biogrāfiju. Ķermenis beidzot ieguva elastību, pakļāvās. Jaunā kvalitāte – Hamlets – bija likumsakarība. Pats ietekmīgākais izrādījās ārējais veidols ar azartisko tiešumu. Likās, ka viņš sarunājas ar ikvienu zāle sēdošo. Vienkāršība tēlā, plastiskums ir skatuviskas trenētības rezultāts. Un tas nozīmē darbu.”