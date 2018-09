1979. gads: Top televīzijas ēka Zaķusalā un viesnīca 'Latvija', atklāj Jupitera gredzenus

Šīs celtnes Rīgā veido gandrīz tādu kā loku, kura centrā ir Pētera baznīcas un Doma torņi. Loks nebija gluži noslēgts – trūka augstceltnes dienvidu virzienā. Ne jau nu šo apsvērumu dēļ, bet fakts paliek fakts – arī šajā virzienā augstceltne būs, proti, Zaķusalā jau šogad sāk celt Latvijas Televīzijas un radio kompleksu. Faktiski šim objektam ilgi meklēja vispiemērotāko vietu, veica tehniski ekonomiskus aprēķinus. Viens variants bija tagadējās televīzijas studijas rajons L. Laicena ielā, tad domāja par iespēju uzcelt jauno kompleksu pie Bābelītes ezera Juglā vai Preču stacijas rajonā. Ja kāds no šiem variantiem apmierināja tehnoloģiski, tad neviens no tiem neizturēja kritiku no kāda ļoti svarīga kritērija, proti, ko ar šo objektu iegūs Rīga. Gluži pilsētbūvnieciskā, ainaviskā ziņā.

Tāda mēroga objekti netiek būvēti bieži, bet Televīzijas un radio komplekss vispār būs lielākais kultūras objekts Latvijā, un tagad saprotam, ka arī lielākais objekts Rīgas centrālajā daļā. Līdz ar to skaidrs, ka šai jaunceltnei gan ar savu fizisko apjomu, gan kompozicionālo risinājumu vajadzēs bagātināt Rīgas centra arhitektūru. Tai vajadzēs vienot abus Daugavas krastus.”