1982. gads: Briti karo ar Argentīnu, Kremli pārņem VDK šefs Andropovs

“Viss bija sagatavots filmēšanai. Atlika vēl tikai, kā teicis Renē Klērs, uzņemt filmu. Taču nebija Martas. Meklējām viņu jau četrus mēnešus, šai lomai bijām izmēģinājuši sešas aktrises. Tomēr īsto, vienīgo Martu tā arī nebijām atraduši. Reiz Harijs Liepiņš uzaicināja mani uz Operas teātri noskatīties “Pēra Ginta” izrādi, kurā piedalījās Raiņa Dailes teātra aktieri. Arī Lilita Ozoliņa. Es pazinu Lilitu Ozoliņu. Pirmo reizi uz kinoekrāna viņa parādījās manā filmā “Kad lietus un vēji sitas logā”. Iepazinušies bijām jau agrāk – Tautas kinoaktieru studijā, kur viņa mācījās, bet es biju pasniedzējs. Kino debija Lilitai Ozoliņai nebija sevišķi veiksmīga. Vēlāk redzēju viņu arī citu režisoru filmās. Viņa, manuprāt, spēlēja viduvēji. Sausi, es pat teiktu, formāli, vien prāta vadīta. Un es, vaļsirdīgi sakot, pārtraucu vērot viņas gaitas.

Toreiz Operas teātrī ar izbrīnu ievēroju, ka mani pārņem aizvien spēcīgāks saviļņojums. Lilitas Ozoliņas brīnišķīgā, samtainā balss, kurā līdz šim netiku ieklausījies, apbūra, valdzināja ar savādu noslēpumainību, ko agrāk šajā aktrisē nebiju nojautis. Citiem vārdiem sakot, es viņu gandrīz nepazinu. Viņa bija skaista, un no viņas staroja lielas, gudras mīlestības siltums un burvība. Manā priekšā bija gluži cita aktrise. (..) Tovakar Operā es ieraudzīju Martu. (..)

Es zināju, ka viņa ir gudra, prot savas domas pamatot. Tieši no tā es baidījos. Jo pirms filmēšanas “preparētam”, pārlieku detalizēti izanalizētam tēlam uzņemšanas laukumā līdzi nāk nevilšs aprēķins un līdz ar to – sausums, neīstums. Bet kino, manuprāt, nepieciešama dabiska izturēšanās, un to var panākt tikai tad, ja jūtu izpausmes ir vairāk vai mazāk spontānas.

Kad mizanscēna un kadrs bija sagatavoti, atvedu uz paviljonu Lilitu, paskaidroju viņai uzdevumu, un mēs sākām ātri filmēt, nedodot viņai laiku analizēt, vērot sevi no malas. Lilita spēlēja brīnišķīgi. Šie mēģinājumi mūs galīgi pārliecināja, ka Marta jātēlo Lilitai Ozoliņai. (..) Soli pa solim Lilita veidoja savu Martu. Īsts aktieris ne tikai izdzīvo lomu, bet prot arī atklāt tajā paradoksu. Citiem vārdiem sakot, uzspridzināt situāciju no iekšienes, apvērst to otrādi, atklājot notiekošajā tādas krāsas un nianses, kas mums šķiet gluži negaidītas, kas neiekļaujas mūsu uztveres stereotipā. Tieši šīs negaidītās krāsas tad arī paver notikuma būtību. To prot arī Lilita.”