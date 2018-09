1983. gads: 'Ļaunuma impērija', NATO raķetes Eiropā, Ņujorkā atklāj Trampa torni

Nē, te neder ne skriešana rikšiem, ne autogēnie treniņi un jogu izdarības. Galu galā nomirst jau arī tie skraidelētāji un uz galvas stāvētāji. Manuprāt, galvenais ir saudzēt nervus jeb, kā tautā saka, neņemt galvā. Teiksim, ja es uztrauktos par katru nieku, sen jau dusētu zem dzimtās zemes velēnām. Nu, kaut daži piemēri. Priekšnieks izsauc mani pie sevis un sāk visādi zaimot – jūs tāds un šitāds, jūs to neesat izdarījis un to neesat padarījis tā, kā vajag. Vārdu sakot, kliedz. Bet es līdzjūtīgi raugos viņa piesārtušajā sejā. Lēšu: jā, tādi mirst ar sirdstrieku. Saku: “Lūgums nekliegt, neesmu vājdzirdis! Jā, ir trūkumi un vainas, bet kuram to nav? Padomājiet par savu veselību! Jums tik gaiši pelēka sejas krāsa. Ja katram tā šķiedīsit savu enerģiju, nepaliks pāri ne čiks – un jālien zārkā! Un, beidzot, kur jūs dabūsit otru tādu idiotu ar augstāko izglītību, kurš strādās veselu mēnesi par tiem nieka rublēniem?” Viņš pieklusa, atņēma elpu, tramīgi pavērās manī un izdvesa: “Ejiet, strādājiet! Atvainojos! Patiesi, otru tādu idiotu man neatrast...” Projām iedams, atskatījos – šefs drebošiem pirkstiem gramstīja no tūbiņas validola ripiņu.

Pavisam nesen atgriezos mājās, slēdzu, slēdzu vaļā durvis – nekā. Kā gan lai es tās atslēgtu, ja kāds jau papūlējies, ieeju un skatos – divi ļaundari revidē manu rakstāmgaldu, skapi un kumodi. Ģīmji tādi, ka riebj. Cits manā vietā būtu sācis bļaut vai paģībis, bet es pieklājīgi painteresējos: “Zēni, ko jūs meklējat? Ja naudu, vērtslietas vai valsts obligācijas, tad veltīgi, es pats kaut ko tādu labprāt gribētu atrast...” Vietējie gangsteri kļuva rāmi kā jēri un sāka taisnoties: “Laikam esam pārskatījušies. Domājām, ka te dzīvo mūsu vecmāmiņa...” Izlikos, ka noticu viņu pasaciņām. Tad šie izvilka divus “Kristālus”, es sameklēju pieticīgas uzkodas, iedzērām, parunājāmies par dzīvi un šķīrāmies bez naida. Tā, lūk. Man drīz būs četrdesmit gadu, bet neviena sirma mata. Ēstgriba laba. Guļu kā lācis. Un kādēļ? Tādēļ, ka saudzēju savus nervus! Arī jums iesaku. Vārdu sakot – neņemiet galvā!”