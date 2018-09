1985. gads: Cīņa ar žūpību, Rīgas metro

Bruņošanās sacensība vienmēr bija bīstama. Bet īpaši nosodāma tā ir, pastāvot mūsdienu zinātnes un tehnikas augstajam līmenim, jo rada reālus draudus visas cilvēces eksistencei. Un vēl – ja jau tagad tik grūti panākt PSRS un ASV vienošanos par bruņojuma samazināšanu, kā to varēs sasniegt tad, ja sāktos šāda sacensība jaunā, vēl sarežģītākā stadijā? Kosmiskajā līmenī! Šajos apstākļos Padomju Savienība aicina nezaudēt laiku un darboties, kamēr “vilciens nav aizgājis”... Aizgājis uz to “staciju”, no kuras vairs atpakaļceļa nav. Lūk, tāpēc mūsu valsts izvirzījusi vairākus priekšlikumus: pirmkārt, moratoriju attiecībā uz visu veidu kodolizmēģinājumiem, vienlaikus aicinot darīt to pašu arī ASV. Otrkārt, atsākt sarunas starp abām valstīm par kodolizmēģinājumu pilnīgu aizliegumu. Treškārt – novērst bruņošanās sacensību kosmosā un sākt mierīgu sadarbību kosmosa izpētē.

Padomju priekšlikumi pilnīgi atbilst veselā saprāta loģikai. Taču – ak vai! – pagaidām pastāv arī vēl cita loģika, ko demonstrē Baltais nams un Pentagons. Tie nepārtrauc kodolizmēģinājumus, tie neatbalsta mierīgas sadarbības programmu kosmosā. Vēl vairāk – atklāti paziņo, ka sāks tajā izmēģināt pretpavadoņu ieročus. Tie ne tikai nesamazina militāros izdevumus, bet gluži otrādi – palielina tos. Tā jau ir neprāta loģika. Kā tādu to vērtē aizvien vairāk cilvēku arī pašās Amerikas Savienotajās Valstīs, pamatoti uzdodot jautājumu: ar ko tad īsti ASV prezidents novembrī dosies uz Ženēvu? Lai tur tiktos ar mūsu valsts vadītāju? Daudzi amerikāņu politiķi turpina spriedelēt par to, ka vajadzētu “piespiest Padomju Savienību piekāpties”. Runā par “komunisma atsviešanu” un tā tālāk. Pats prezidents gan ir vairākkārt runājis par to, ka atomkarā uzvarētāju nebūs, ka ASV necenšoties iegūt militāru pārsvaru pār PSRS. Pagaidām tie ir tikai vārdi. Kas attiecas uz PSRS, tad mūsu valstī neviens nav runājis par “ASV atsviešanu” vai “piespiešanu piekāpties”. Tas arī saprotams, jo mūsu valsts necīnās pret ASV, bet gan pret planētas atomkatastrofas draudiem. Bet tos novērst var tikai kopīgiem spēkiem. Lūk, tāpēc mēs uzskatām, ka kurss uz konfrontāciju ir bīstams un bezperspektīvs. Vēl ir laiks mobilizēt politisko vīrišķību, reāli vērtēt esošo stāvokli, izbeigt bruņošanās sacensību un veidot normālas padomju un amerikāņu attiecības.