1986. gads: 'Glasnostj', katastrofa Černobiļā, latvieši cīnās par vārda brīvību

Pēc mēneša laikraksts “Izvestija” par šo gadījumu publicēja plašāku rakstu “Bezrūpības cena”, ko pārpublicēja arī vietējā “Cīņa” un latviešu prese trimdā.

“Raksta autors norāda, ka visos tilta izmēģinājuma posmos valdījusi neticama vieglprātība. Tilta pārbaudei Ķeguma enerģētiķi talkā bija aicinājuši Rīgas Politehniskā institūta zinātniekus. Pārbaudi vadīja būvmehānikas katedras docents Valentīns Salcevičs. Automašīnu satiksme bija pārtraukta, bet par spīti iepriekšējam paziņojumam uz tilta bija gājēji, arī bērni. Tilta pārbaudei bija sagatavoti 14 pašizgāzēji ar šķembu maisījuma kravu, bet par kādām glābšanas ierīcēm vai ātro palīdzību nebija domāts. Pašizgāzēji brauca uz tiltu pa pāriem no abiem krastiem. Tie pēc norādījumiem uzbrauca uz astoņdesmit metru garā laiduma, kas bija klāts ar dzelzsbetona plāksnēm. Pakāpeniski gandrīz visas smagsvara mašīnas ieņēma savas pozīcijas uz tilta. Savu darbu mierīgi darīja izmēģinātāji, ar aparātiem reģistrēdami konstrukcijas elementu “labsajūtu”. Šoferi no auto kabīnēm un gājēji ar interesi vēroja viņu rīcību. Turpat no tilta pa Daugavu uz augšu atradās spēkstacijas plašā ūdenskrātuve, bet zem tilta uz leju veda notekas “slīpais betons”, atgādinot kalna aizu.