1987. gads: 'Dzimtā valoda', 23. augusta demonstrācijas, ASV sāk rādīt 'Simsonus'

Otrdien, 1. septembrī, šajā kolhozā notika kolektīva darba darītāju mītiņš. Tā dalībnieki vienprātīgi atbalstīja Latvijas Komunistiskās partijas Centrālās Komitejas lēmumu, kurā dots principiāls novērtējums nacionālistisko elementu saietam pie Brīvības pieminekļa, un kategoriski nosodīja ekstrēmistu rīcību. Vārdu ņēma zivju pārstrādāšanas ceha atslēdznieks Arkādijs Trops. “Mēs labi zinām, kas ir tā dēvētā grupa “Helsinki-86”, kas to vada un par ko tā cīnās,” viņš teica. “Es, tāpat kā daudzi no mums, vēl labi atceros, kāda bija vienkāršo cilvēku dzīve “neatkarīgās” Latvijas gados. Piemēram, mans tēvs strādāja pie saimnieka Madonas apriņķī. Arī man vajadzēja ganīt šī bagātnieka govis. Fašistiskās okupācijas gados es redzēju, kā latviešu nacionālisti, kas sadarbojās ar hitleriešiem, dzina uz nošaušanu pilnīgi nevainīgus cilvēkus par to vien, ka viņi simpatizēja padomju varai. Mūsu tautas vēsturi nedrīkst aizmirst! Tikai tautas vara atnesa cilvēkiem laimi. To labi apliecina arī mūsu kolhoza piemērs. Tas kļūst arvien bagātāks, ceļas jūras arāju labklājības līmenis. Mums aktīvāk jācīnās pret pretpadomju izpausmēm, jāieaudzina tādos politiski nenobriedušos jauniešos kā J. Misāns mīlestība uz dzimto zemi, jāiemāca viņi cienīt internacionālismu, mūsu revolucionāros iekarojumus.

Neviens nepiespiedīs mūs nogriezties no ceļa, uz kura latviešu tauta nostājās 1940. gadā, iekļaudamās mūsu zemes brālīgo republiku vienotajā saimē.” (..) Mītiņa dalībnieki vienbalsīgi pieņēma rezolūciju. Tajā pausts kategorisks protests pret ārzemju radiostaciju rīcību, tām izvēršot ideoloģisko karu pret Padomju Savienību, un uzdots kolhoza partijas organizācijai un citām sabiedriskajām organizācijām izstrādāt konkrētu pasākumu plānu, kas būtu vērsts uz ideoloģiskā darba padziļināšanu kolektīva locekļu, īpaši jauniešu, vidū.”