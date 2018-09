1990. gads: Atgriešanās neatkarībā

“Lauku Avīze” šajā dienā raksta par piedzīvoto Rumbulas auto tirgū, kas 90. gadu sākumā bija populārākā auto iegādes vieta.

“(..) Kad esmu aizkūlies līdz ēkai, kur tirgo auto un moto detaļas (starp citu, arī šeit vairumā var dabūt tikai kooperatīvu ražotu autobižutēriju un M-2140 riepas), atdūros pret ciešu cilvēku veidotu sienu, kura ieskāvusi zemē tupošos tirgoņus. Te tautai tiek piedāvātas grāmatas, sākot ar “Tarzānu” un beidzot ar VAZ 2108-09 detaļu katalogu. Turpat līdzās arī Rietumu autokosmētikas brīnumi, visvisādi aerosoli un šampūni cenā no pieciem līdz piecdesmit rubļiem. Beidzot esmu izlauzies līdz laukumam, kur tad arī tirgo lietotās mašīnas, no sākuma gan tās nekur neredzu. Uz žiguļu un lepnu moskviču “kapotiem” un jumtiem izliktas preces – akumulatori, skrūves, gultņi... Viss, kas vien atrodas mašīnas vēderā. (..) Turpat līdzās risinās visai smieklīga ainiņa – kāds vīrs uzdomājis par 100 rubļiem nopirkt automašīnas televizora antenu, jau iedevis tirgotājam naudu rokā, bet kāds cits satvēris pašu antenu, gramstās pa kabatām un nebalsī sauc, ka viņš pirmais to mantu gribējis. Turpat var nopirkt arī pašu televizoru par “nieka” tūkstoš rubļiem (kauču valsts cena tam tikai 160 rbļ.). Bet nevajag man to visu, man mašīnu vajag! (..)