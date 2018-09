1991. gads: Barikāžu laiks, Latvija deklarē neatkarību, sabrūk PSRS

“Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautas un to ievēlētās demokrātiskās valdības ir deklarējušas savu neatkarību un pašreiz pārņem kontroli pār savām nacionālajām teritorijām un saviem likteņiem. ASV ir vienmēr atbalstījusi Baltijas valstu neatkarību un tagad ir gatava nekavējoši nodibināt diplomātiskās attiecības ar to valdībām. ASV valdība ir arī gatava darīt visu, ko tā var, lai palīdzētu Baltijas valstu pašreizējam neatkarības procesam kļūt par realitāti.” Atbildot uz žurnālistu jautājumiem, prezidents Bušs uzsvēra, ka Baltijas valstu neatkarības atzīšanu nevar salīdzināt ar citu republiku neatkarības atzīšanu, jo ASV nekad nav atzinusi Baltijas valstu iekļaušanu Pad. Savienībā. Attiecībā uz citām republikām, katrs gadījums ir jāizvērtē atsevišķi. Uz jautājumu, vai Bušs vilcinājās atzīt Baltijas valstis, lai nevājinātu Gorbačova politisko situāciju, Bušs atbildēja, ka viņa vilcināšanās 3 vai 4 dienas no vēsturiskā viedokļa vērtējama par pareizu, jo vajadzēja redzēt, vai var panākt pārmaiņas Pad. Savienībā. Viņš esot ļoti apmierināts ar pārmaiņām, ko redzot notiekam Pad. Savienībā šodien (t.i., attiecībā uz PSRS Tautas deputātu kongresu u. c.). Viņš esot bijis sakaros ar Gorbačovu 2 vai 3 reizes kopš pēdējās telefona sarunas. Un liekas, ka atzīšana Baltijas valstīm nāk arī no centra (..) (Maskavas TV 2. sept. vairs nerunāja par Baltijas republikām, bet par Baltijas valstīm. Baltijas valstu jautājumu Tautas deputātu kongress Maskavā apskatīs 3. sept., un nav nekādu pazīmju, ka radīsies pretestība Baltijas neatkarībai. Kad 2. sept. kongresā pieminēja Baltijas valstu vārdu, tad kongresā bija aplausi. Ref.).

Uz jautājumu, kāda ir bijusi Buša personīgā kritērija, kad viņš nolēma atzīt Baltijas valstis, un vai viņš runājis par to ar kādu Pad. Savienībā, Bušs atbildēja: “Viss iet pareizā virzienā. Gorbačova vakardienas paziņojums tika iztulkots un ziņās izplatīts kā atzinums, ka Baltijas valstīm ir tiesības būt brīvām. Un neskatoties, vai tas ir pareizais iztulkojums vai nē, tas bija labs paziņojums. Mēs esam viņam (Gorbačovam) mierīgi jau ilgi teikuši, ka vislabākais, ko viņš var darīt attiecību uzlabošanā ar ASV, ir atbrīvot Baltijas valstis, un mēs esam pie tā piestrādājuši.” Prezidents Bušs arī paziņoja, ka katrai Baltijas valstij būs savs ASV sūtnis un tās oficiāli tiks uzskatītas kā atsevišķas valstis: Igaunija, Latvija un Lietuva. Atzīšanas novilcināšana no ASV tikusi pareizi izprasta kā no Baltijas līderiem, tā arī Pad. Savienībā. Kad rakstīs vēsturi, tas būs nenozīmīgi, ka ASV gaidīja ilgāk nekā daudzas citas valstis, līdz atzina Baltijas valstis. Baltiešu līderi visu laiku sapratuši, ka ASV grib, lai neatkarība iet uz priekšu, teica Bušs.