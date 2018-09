1993. gads: Apgrozībā nāk pieclatnieks, Krievija izved armiju, Latvijā pieaug mobilo telefonu un peidžeru skaits

“Diena”, 5. jūlijs

Visi no mums būs dzirdējuši par mobilo telefonu, daudzi to būs pamanījuši automašīnās vai uzņēmēju kabinetos, tomēr tikai nedaudzi Latvijā to izmanto ikdienā. Lielai daļai Latvijas iedzīvotāju nav skaidrs, kā darbojas šādi telefoni, kāda ir to priekšrocība, salīdzinot ar parastajiem. Cerams, ka šīs neskaidrības jums palīdzēs atrisināt “Latvijas Mobilā telefona” (LMT) tirgzinību direktore Maija Ozola, tehniskais konsultants Viesturs Beinārs un referents Ēriks Biters.