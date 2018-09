1994. gads: Latvija iekaro pasauli, atklāj Lamanša tuneli, 'Nirvana' sniedz pēdējo koncertu

Foto: F64

Pēc smagas avārijas Sanmarīno “Grand Prix” sacīkstēs gāja bojā trīskārtējais F1 čempions Airtons Senna.

Baltijas prezidenti publicē kopīgu vēstījumu par armijas izvešanu

Latviešu laikraksts Amerikā “Laiks” 3. septembrī ziņo par Krievijas armijas izvešanu no Baltijas valstīm un publicē trīs Baltijas valstu prezidentu – Lennarta Meri, Gunta Ulmaņa un Aļģirda Brazauska – vēstījumu.

"31. augusts ir liela diena mūsu trim valstīm, mūsu kaimiņam austrumos un visai Eiropai. Līdz ar krievu militāro spēku izvešanu no Igaunijas un Latvijas mēs esam kļuvuši atkal kungi pār savu likteni – pirmoreiz kopš 1940. gada. Tātad esam situācijā, kad varam centrēt visus pūliņus uz demokrātiskās iekārtas stiprināšanu un dzīves apstākļu uzlabošanu visiem mūsu iedzīvotājiem. Šis ir arī nozīmīgs datums mūsu austrumu kaimiņam Krievijai. Nobeidzot savu bruņoto spēku izvākšanu no mūsu valstīm, Krievija tuvojusies starptautiski pieņemtām uzvedības normām.

Prāmja 'Estonia' bojāeja

28. septembrī Baltijas jūrā nogrima kuģis “Estonia”, bojā gāja 852 cilvēki, bet izglābās 137. No 29 latviešu pasažieriem izglābās tikai seši. Starptautiska izmeklēšanas komisija konstatēja, ka katastrofu izraisīja prāmja atveramā priekšgala bojājums.

“Lauku Avīze” septembra pēdējās dienās atskatījās uz traģēdiju Baltijas jūrā. “Tā ir lielākā nelaime, kas pēdējos gadu desmitos notikusi Baltijas jūrā. 28. septembrī pulksten 01.24 Igaunijas pasažieru laineris “Estonia”, kas kursēja pa maršrutu Tallina–Stokholma, noraidīja palīdzības saucienu. Kuģis tobrīd atradās 40 kilometrus uz ziemeļiem no Hījumā salas, 40 kilometrus no Somijas krastiem un aptuveni 100 kilometrus no Zviedrijas. Jūrā vēja ātrums bijis līdz 29 metriem sekundē, bet viļņu augstums sasniedzis 6 līdz 10 metru augstumu. Kad apmēram pēc stundas nelaimes vietā ieradušies glābēji, kuģis jau bijis zem ūdens. Tas nogrimis 5 minūšu laikā. Katastrofu, lai gan patiesie tās cēloņi tiek izmeklēti, uzskata par pašu neizprotamāko iznākumu, kāds vien varējis būt. Šāda tipa kuģi, kāds ir prāmis “Estonia”, skaitās praktiski nenogremdējami. Taču pat nelaimes gadījumā pusstundas laikā ir iespējams evakuēt 2200 cilvēkus, taču šoreiz upuru skaits ir krietni pāri astoņiem simtiem, lai gan uz kuģa, pēc pēdējām ziņām, bija tikai 1054 personas.

No aculiecinieku stāstījumiem var nojaust nelaimes cēloņus. Kāds matrozis, kas atradies motortelpā, atceras, ka kuģī no kaut kurienes ieplūdis ūdens, tad pazudusi gaisma, valdījusi panika. Viņš ticis uz klāja, bet kuģis bijis tiktāl sasvēries, ka matrozis iekritis jūrā. Izglābies arī viens no kuģa kapteiņiem, kurš tobrīd gan nav vadījis prāmi, bet devies uz Zviedriju kārtot eksāmenus. Pagaidām bojāejas oficiālas versijas nav. Ir pieņēmumi, ka varēja būt slikti aizvērtas ārējās lūkas.” (“Lauku Avīze”, 30. septembris)