1995. gads: Bankas 'Baltija' krahs, Krievija iebilst pret Latviju NATO, Skrundas lokatora spridzināšana

Latvijas populārākie ansambļi, sākot no “Līviem” un beidzot ar “100. debiju”, populārākie dziedātāji, sākot no Olgas Miglinieces un beidzot ar Igo, Doma laukumā dziedāja par godu mūziķu dzīvē svarīgam notikumam – Latvijas pievienošanai starptautiskajai Bernes konvencijai, kas aizstāv autortiesības. Pirātismam “nē” teica arī no Lietuvas atbraukušais ansamblis “Dinamika”. Klātesošos uzrunāja kultūras ministrs Jānis Dripe, aicinot vairs nepirkt par 1, 2 vai 3 latiem piedāvātos “muzikālos štruntus” – pirātkopijas.

Divas stundas jaunieši Doma laukumā saspiedās cieši jo cieši, šūpojās mūzikas ritmā, varētu teikt, ka reizēm pat dejoja, iedzēra aliņu, uzpīpēja... un pēcāk straumēm klīda tumšajās Vecrīgas ielās. Diez vai šodien viņi tiešām vairs nepērk tos “muzikālos štruntus” par 1, 2 vai 3 latiem gabalā...