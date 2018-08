1998. gads: Dzimst 'Google' un 'Titāniks', Latvija izslēdz kodolreaktoru

Šobrīd darbs ir noritējis jau piecās filmēšanas vietās – Sējas un Bīriņu lielceļos, Latvijas Universitātē, kur universitātes rektors laipni atļāva ierīkot viņa kabinetā prezidenta Kārļa Ulmaņa (Uldis Vazdiks) kabinetu, Benjamiņu namā, kurā tika iekārtots ārlietu ministra Vilhelma Muntera kabinets un dzīvoklis, Ulmaņa muzejā “Dauderi” – tur tiek filmētas vairākas svarīgas epizodes ar Ulmani, Munteru, pulkvedi Celmiņu un citiem. (..) Bijušais Zirgu pasts Dzirnavu ielā, kurā šobrīd darbojas studentu teātris, lieliski noder Ormaņu kroga epizodēm. Krodzinieks Osvalds (Leonīds Krivāns) raugās apkārt ar savu maniakālo skatienu un stāsta visiem anekdotes. Viņš ir spējīgs norunāt epizodes tekstu un, atskanot “kamera stop”, jau nākamajā mirklī bliezt vaļā kādu no saviem jociņiem, it kā viņš visu filmēšanas laiku par to vien būtu domājis. Artūrs Skrastiņš klausās viņā un viltīgi smaida, ir redzams, ka smiekli viņam vairs nenāk.”