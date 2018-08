1999. gads: Darbību sāk portāls 'Delfi', atklāj jauno Melngalvju namu, pie varas nāk Putins

Par upuriem krāpnieki parasti izvēlas tikai turīgus cilvēkus – privāto un valsts uzņēmumu pietiekami atalgotus darbiniekus, uzņēmējus un citus. Nav īsti skaidrs, no kurienes tiek ņemti šo cilvēku dati, taču daudzos gadījumos redzams, ka tie aizgūti no telefongrāmatām vai uzziņu literatūras. Patlaban nav zināms arī tas, cik daudzi uzķērušies uz šo viltnieku makšķerēm, tomēr varas iestādēs vērsušies vairāki cienījami cilvēki. Ticis apkrāpts kādas ministrijas augsts ierēdnis. V. Burkāns pieļauj, ka daudzi apkrāptie nemaz nesūdzas policijai, jo saprot šā soļa bezjēdzību, kaunas no savas vieglprātības un idiotiskajiem gājieniem. Pilnīgi neiespējami noskaidrot, cik šāda satura vēstuļu Latvijā vispār pienācis, tomēr RB rīcībā ir dati, ka vēstules saņēmuši ļoti daudzi. To liels pieplūdums bijis vērojams jūnijā, bet tagad samazinājies – krāpnieki palēnām pārsviežas uz citu valsti.