2004. gads: Latvija atgriežas Eiropā, 'Facebook' izmaina pasauli

Ukraina piedzīvo “oranžo revolūciju”: sākas plaši nemieri, cilvēki protestē pret prezidenta vēlēšanu rezultātiem

Sandra Kalniete par terorisma sekām un partnerību

“(..) izšķirošais jautājums Eiropas nākotnei – un arī ASV – ir, kādā veidā izdosies stabilizēt visu to valstu loku, kas ir ap transatlantisko kopienu. Kā nostabilizēsies Irāna, Irāka, Sīrija – es nemaz nerunāju par Palestīnu un Izraēlu – tur izšķiras mūsu nākotne. Pretējā gadījumā mēs būsim spiesti no atvērtas sabiedrības, kas mēs vēl arvien esam, kļūt par slēgtu sabiedrību. (..) Tie vēl ir mazi pašaizsardzības solīši – stingrāka migrācijas kontrole, stingrāka iebraucēju kontrole – tas ir neizbēgams process, pastāvot tik ārkārtīgi nopietnām terorisma briesmām. Bet to jau pierāda visklasiskākais piemērs, Izraēla, valsts, kas tik daudz ieguldījusi sevis aizsargāšanā, – kamēr būs cilvēki, kas gribēs mirt, lai uzspridzinātu citus, tikmēr nekas nepasargās, un tādēļ uzdevums ir izveidot īstu partnerību,” intervijā žurnālam “Rīgas Laiks” (2004. gada augusts) saka Eiropas komisāre Sandra Kalniete.

Vīķe-Freiberga starp ietekmīgākajām pasaulē

Latvijas prezidente ir vienīgā sieviete no Austrumeiropas un Krievijas reģiona, kas iekļauta pasaules simt ietekmīgāko sieviešu sarakstā.

Juris Kronbergs, Stokholmā dzīvojošs dzejnieks un tulkotājs, 21. augusta "Dienā" piemin Česlavu Milošu: "14. augustā 93 gadu vecumā nomira viens no Eiropas literatūras lielajiem – Česlavs Milošs. (..) Viņš piedzima kādā cara Krievijas impērijas nostūrī, kas šodien ir neatkarīgā Lietuva. Viņš studēja kādā Polijas pilsētā, kas šodien ir Lietuvas galvaspilsēta Viļņa. Trīsdesmitajos gados Milošs bija viens no daudzsološākajiem jaunajiem poļu dzejniekiem ar stipri vien kreisu nostāju. (..) Piecdesmito gadu vidū iznāca grāmata, kas padarīja viņu plaši pazīstamu Rietumos, bet ienīstu Maskavai pakļautajā Eiropas daļā. Šī grāmata bija “Sagūstītais prāts” (latviski 1998. gadā Ulda Bērziņa tulkojumā). Tā bija nežēlīga komunistiskās iekārtas izķidāšana. Bet īpaši satriecoša bija tās pēdējā nodaļa “Baltieši”, kurā Milošs stāsta par Igaunijas, Latvijas un Lietuvas likteni, kā arī atklāj savus iemeslus par to neklusēt. (..) Milošam ir liels nopelns, ka mūsu reģions, tā saucamā “otrā Eiropa”, netika noņemts no pasaules literārās kartes."