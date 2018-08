2007. gads: Sākas 'IPhone' ēra, par prezidentu kļūst Zatlers, Igaunija ceļā uz e-pārvaldību

“Latvijas Avīze”, 2007. gada 21. augusts

Rīga veidojas par vienu no dārgākajām pilsētām Eiropā, intervijā BNS teica satiksmes ministrs Ainārs Šlesers. “Rīga būs ļoti dārga pilsēta. Taču ir jānodrošina, lai cilvēki šeit saņemtu atbilstošu atalgojumu,” viņš teica. Kā piemēru A.Šlesers minēja Norvēģijas galvaspilsētu Oslo, kura ir viena no dārgākajām pilsētām pasaulē, un cilvēki ir šokā, uzzinot produktu cenas. Taču Oslo iedzīvotāji saņem krietni lielāku atalgojumu nekā Spānijā, Portugālē, Itālijā. Viņaprāt, algu paaugstināšana ir vienīgais veids, kā var apstādināt cilvēku aizplūšanu no Latvijas un panākt, lai viņi atgriežas. Rīga, kas pērn bija 81. pasaulē dārgākā pilsēta, šogad pacēlusies līdz 72. pozīcijai, saglabājot Baltijas valstu dārgākās galvaspilsētas statusu.