2009. gads: Grautiņš Vecrīgā, Obamas inaugurācija un zemestrīces Latvijā

Bieži latvietes piekrīt precībām, cerot, ka ar tumsnējo svešzemnieku tiešām izdosies nodibināt ģimeniskas attiecības. Gita pirms pieciem gadiem, fiktīvi apprecoties, nopelnīja 4000 eiro. Tagad viņai ir nopietnas attiecības ar latvieti un abi vēlas precēties, bet iepriekšējo laulību nekādi neizdodas šķirt. Gita stāsta: “Manam fiktīvajam vīram nepārtraukti ir kaut kādi aizbildinājumi – pases kārtošana, laika un naudas trūkums utt. Runājot par mūsu laulību, jāteic, ka man paveicās – uzreiz pateicu, ka dzīvosim atsevišķās istabās, un viņš to respektēja. Bet cilvēki ir dažādi... Daži uzskata, ka ir dāsni samaksājuši un sieviete ir viņu īpašums.” No Īrijas vēstniecības Latvijā viņa saņēma informāciju, ka tiesvedību laulības šķiršanas lietā var sākt tikai tad, ja pāris nedzīvo kopā četrus gadus. Ātrāk to nevar izdarīt nevienā gadījumā – ne krāpšana, ne abpusēja vēlēšanās šķirties procesu nevar paātrināt. Īrija ir katoļticīga valsts, kur ģimene tiek uzskatīta par lielu vērtību. Turklāt tiesvedība var ilgt 4–5 gadus. Vervētāji latvietēm iestāsta, ka dzimtenē par fiktīvajām laulībām neviens neuzzinās un droši var precēties vēlreiz. A. Vaišļa gan skaidro, ka tagad Latvija ar Īriju un citām valstīm apmainās ar laulību reģistra datiem.