2010. gads: Pelni pārklāj Eiropu, Latvijai savs Neo un jaunas ēras sākums politikā – 'Vienotība'

ASV prezidents Baraks Obama un Krievijas prezidents Dmitrijs Medvedevs Prāgā parakstīja Stratēģisko ieroču samazināšanas līgumu, bet Grieķija bija spiesta paziņot par bankrotu un aizņemties pirmos 110 miljardus eiro no eirozonas valstīm un Starptautiskā Valūtas fonda. No 11. jūnija līdz 11. jūlijam Dienvidāfrikas Republikā notika FIFA Pasaules kauss, kurā par pasaules čempioniem kļuva Spānijas futbolisti.

"Liepājas metalurgs" saņem 85 miljonus vērtu valsts garantiju

Laikraksts “Kurzemes Vārds” raksta par valsts garantiju piešķiršanu, tostarp par vienu no lielākajām Latvijā izsniegtajām garantijām uzņēmumam “Liepājas metalurgs” (LM), – aptuveni 85 miljonus eiro liela kredīta saņemšanai, ko vēlāk nācās segt no nodokļu maksātāju naudas.

"2009. gada pēdējā darba dienā uzņēmums saņēma varbūt lielāko valsts garantiju Latvijas uzņēmējdarbības vēsturē – finanšu ministra parakstītu galvojumu par 60 miljoniem latu, lai iegūtu kredītu apmēram 85,5 miljoniem eiro rūpnīcas modernizācijas 2. kārtai."

"Dinamo" ziedu laiki, treneris jāj baltā zirgā

Ozoliņš un Šuplers pagājušās hokeja sezonas nogalē saderēja par to, vai “Dinamo Rīga” “play off” mačos pārspēs Sanktpēterburgas SKA un iekļūs otrajā kārtā. Sandis lika uz to, ka tiks izcīnīta uzvara. Derību likme no Ozoliņa puses bija viņa dārgais pulkstenis, savukārt Šuplers solīja pa Brīvības ielu jāt baltā zirgā ar Napoleona frenci mugurā. Šuplers derībās zaudēto izpildīja vien daļēji – viņš nejāja pa Brīvības ielu, bet gan mēroja ceļu no Kongresu nama līdz “Arēnai Rīga”.