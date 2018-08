2011. gads: Oligarhu kapusvētki, Saeimas atlaišana, par prezidentu kļūst Andris Bērziņš

Pēc centrālās bankas ekonomista teiktā, pakāpeniski mazinās ne vien darba meklētāju īpatsvars, bet arī slēptais bezdarbs, jo cilvēku skaits, kuri nemeklē darbu tādēļ, ka zaudējuši cerības to atrast, sarucis līdz 37 900 cilvēkiem. Raugoties pēc vecuma grupām, augstākais darba meklētāju īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju vidū saglabājas starp jauniešiem, 15–24 gadi, – 32,2%. “Tā kā lielākā daļa jauniešu nav ekonomiski aktīvi, jo mācās, aprēķinu rezultātā varam secināt, ka darbu meklē 12,7% no visiem jauniešiem, kas ir līdzīgs īpatsvars citu vecuma grupu rādītājiem. Tātad bezdarbs jauniešu vidū nav izplatīts vairāk kā citās vecuma grupās,” skaidro ekonomists.

Vienlaikus viņš norāda, ka bezdarba līmenis nozīmīgi atšķiras atkarībā no izglītības līmeņa un tas galvenokārt norādot uz strukturālo bezdarbu. No augstāko izglītību ieguvušiem ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem darbu meklē 7,7%, bet pamatizglītību ieguvušo vidū šis rādītājs ir 27,2%. Turklāt tikai trešdaļa no pamatizglītību ieguvušajiem ir ekonomiski aktīvi: tātad tikai ceturtā daļa no darbspējīgā vecuma iedzīvotājiem ar pamatizglītību ir nodarbināta. Augstāko izglītību ieguvušo vidū šis rādītājs pārsniedz trīs ceturtdaļas, informē Krasnopjorovs.

Jau vēstīts, ka šā gada otrajā ceturksnī Latvijā bija 187 000 darba meklētāju jeb 16,2% no ekonomiski aktīvajiem iedzīvotājiem, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) veiktais darbaspēka apsekojums.

Darba meklētāju skaits un īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaitā šajā periodā ir samazinājies, gan salīdzinot ar iepriekšējā gada otro ceturksni, kad darbu meklēja 225 300 cilvēku un to īpatsvars bija 19,4%, gan salīdzinot ar 2011. gada pirmo ceturksni, kad darba meklējumos bija 188 300 cilvēki jeb 16,6%.

Pēc NVA datiem, aprēķinātais reģistrētais bezdarba līmenis 2011. gada otrajā ceturksnī valstī bija 13,5%.