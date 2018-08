2014. gads: Latvijā jauna nauda un Gaismas pils, Ukrainā turpinās karš

Šis ir gads, kad Latvijas ļaudis atvadījās no latiem un santīmiem. Latvija oficiāli pievienojās eirozonai, nomainot latus uz eiro. Viļānos par godu bijušajai naudas vienībai tika atklāta Lata iela. Latvijai šis bija zīmīgs gads kultūras jomā – Rīga kļuva par Eiropas kultūras galvaspilsētu, bet Nacionālā bibliotēka organizēja grāmatu pārvietošanu no vecās ēkas uz jauno. Grāmatu draugu ķēdē iesaistījās ap 14 tūkstošiem cilvēku, kas pārvietoja grāmatas no rokas rokā. Vasarā LNB jaunā ēka – Gaismas pils – tika atvērta apmeklētājiem. No 2014. gada jaunās mājās atrodas Valsts ieņēmumu dienests, bet Cēsīs šajā gadā tika atklāta Vidzemes koncertzāle “Cēsis”.