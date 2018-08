2016. gads: Briti saka ‘nē’ Eiropai, amerikāņi ‘jā’ Trampam. Uz Latviju brauc patvēruma meklētāji

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Šis politikā bija pārsteigumu gads – jūnijā Lielbritānijas iedzīvotāji referendumā nobalsoja par izstāšanos no ES, novembrī ASV prezidenta vēlēšanās uzvarēja Donalds Tramps. Igaunijā par prezidenti pirmoreiz tika ievēlēta sieviete – Kersti Kaljulaida. 2016. gadā notika kārtējie ISIS uzbrukumi visā pasaulē. Francijas kūrortpilsētā Nicā Bastīlijas ieņemšanas dienas svinībās kravas auto taranēja cilvēkus, teroristu sprādzienos tika nogalināti cilvēki Ankarā, Briselē, Lahorā un Bagdādē. Gada nogalē kravas auto taranēja cilvēkus Ziemassvētku tirdziņā Berlīnē.

Jūlijā Turcijā notika apvērsuma mēģinājums, sadursmēs gāja bojā 294 cilvēki

Februārī Latvijā ieradās pirmie patvēruma meklētāji, kurus valsts bija apņēmusies uzņemt saistībā ar Eiropas migrantu krīzi. Daudzi no patvēruma meklētājiem vēlāk Latviju pameta. Martā Eiropas Centrālā banka anulēja “Trasta komercbankas” licenci, pieauga bažas par nerezidentu noguldījumiem. 1. jūlijā Latvija kļuva par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pilntiesīgu locekli, bet prestižo “Grammy” balvu nominācijā “Labākais orķestra sniegums” piešķīra latviešu diriģentam Andrim Nelsonam par “Deutsche Grammophon” izdoto Dmitrija Šostakoviča 10. simfonijas un pasakaljas (no operas “Mcenskas apriņķa lēdija Makbeta”) ierakstu. Režisora Renāra Vimbas veidotā debijas spēlfilma “Es esmu šeit” Berlīnes Starptautiskā filmu festivāla konkursa programmā “Generation” saņēma kategorijas “14 plus” galveno balvu – “Kristāla lāci”.

“Četri balti krekli” Grīziņkalnā

Šajā dienā Rīgas svētku ietvaros Grīziņkalnā bija iespējams noskatīties režisora Rolanda Kalniņa leģendāro filmu “Elpojiet dziļi” (“Četri balti krekli”). “Filmu pieņēma gan Rīgā, gan Maskavā, taču pirms filmas nosūtīšanas uz dublāžu Ļeņingradā avīzes “Cīņa” redaktors Ilmārs Īverts vēlējās to noskatīties. Pēc tam sākās filmas izrādīšanas ierobežošana. Man šķita, ka tās ir viņa attieksmes sekas, taču vēlāk atklājās, ka aizlieguma procesu ir sācis LPSR valdības vadītāja pirmais vietnieks Pēteris Strautmanis. (..) Es tomēr esmu cilvēks, kas dzīvo vienai dienai, līdz ar to varēju sevi savākt un nedomāt, nevis vaidēt un pārdzīvot. Centos saprast šos cilvēkus, neattaisnojot viņu rīcību, saprast, kāpēc viņi to darīja,” intervijā “SestDienai” (12.–18. augusts) saka Rolands Kalniņš.