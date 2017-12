'Delfi' Ganā: Bēru tradīcijas ar zārku pudeles formā vai jautru gājienu par godu nelaiķim

Islāma un vietējās bēru tradīcijas







Spožie un dārgie zārki, protams, nav domāti visiem. Tie ir ļoti dārgi. Bet tas nav vienīgais iemesls, kāpēc daļai iedzīvotāju to nav. Piemēram, musulmaņiem, kas vairāk dzīvo valsts ziemeļos (šai reliģijai pieder aptuveni 25% no visiem valsts iedzīvotājiem, bet tā bieži sajaukusies ar tradicionālajām ticībām un tās ir grūti nošķirt), zārks uz visu kopienu ir tikai viens. To izmanto visās bēru ceremonijās neatkarīgi no nelaiķa stāvokļa sabiedrībā vai bagātības. “Ja esi musulmanis, viss, ko ģimene šajā sakarā dara, – nopērk baltu kokvilnas palagu, kurā ietin ķermeni, kad to aprok,” stāsta Buhari, kas pats ir no poligāmas musulmaņu ģimenes. Viņš arī skaidro, ka musulmaņi savus nelaiķus nekad neapglabā zārkos, bet kopienas vai dzimtas zārks pēc ceremonijas tiek atnests atpakaļ mājā. Tāpat neesot īpaši atzīmētu kapsētu, kā tas ierasts kristiešiem. Tāpēc nereti esot tā, ka pirmos gadus pēc nelaiķa aiziešanas aizsaulē tuvinieki vēl dodas apraudzīt kapu un atcerēties mirušo, bet pēc ilgāka laika neviens vairs neatceras, kur tas atrodas, un tur vairs neiet. Jāturpina dzīvot, ne sērot.