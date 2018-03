Viena no Dājkondī problēmām ir elektroenerģijas trūkums. Ūdens ir upēs, bet, lai to dabūtu augstāk, ir nepieciešama enerģija. “Oxfam” finansētajā Nili sieviešu centrā jeb “Sieviešu dārzā” ūdeni no upes rezervuārā dārza laistīšanai uzpumpē ar saules paneļu saražoto elektrību. Vēl viens panelis nodrošina dzeramā ūdens sūknēšanu no akas.