‘Esmu gatava mirt, ja vajadzēs’: būt žurnālistei Afganistānā 

“Man drošība ir lieks izaicinājums, cilvēki mani atpazīst no TV un par to aizskar, saka sliktus vārdus,” viņa stāsta. Ja citās valstīs par to var sūdzēties un ziņot policijai, tad Afganistānā likumsargi nepalīdzēs, bet drīzāk vainos pašu sievieti, ka viņa, piemēram, nepiemēroti ģērbusies, skaidro Nadja.