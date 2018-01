2017. gada noslēdzošais mēnesis bija notikumu pilns. Noslēdzās "Brexit" sarunu pirmā daļa, Eiropas Savienības smagsvara Vācijas vadošie spēki tā arī nespēja vienoties par valdības izveidi, bet mūsu lielā austrumu kaimiņa līderis Vladimirs Putins nevienu nepārsteidza, paziņojot ka kandidēs nākamgad plānotajās vēlēšanās, vienlaikus tiesai liedzot tajās startēt viņa lielākajam oponentam Aleksejam Navaļnijam.

Tuvajos Austrumos negaidītu uguni sakūra ASV prezidents Donalds Tramps, paziņojot, ka plāno pārcelt ASV vēstniecību Izraēlā uz Jeruzalemi. Tas ne tikai sadusmoja pēdējos gados reģionā ietekmi palielinājušo Irānu, bet arī ASV sabiedroto Turciju, kā arī virkni citu musulmaņu zemju. No ziņu virsrakstiem nenozuda arī Sīrija, kurā fokuss mainījies atpakaļ no kara pret "Daesh" uz režīma karu pret opozīciju. Tāpat nemainīgi augsta spriedze saglabājās starp Ziemeļkorejas vadošo kliķi un pārējo pasauli.

Tikmēr virkne dažādu notikumu palikuši ēnā, to reģionālā rakstura vai ģeogrāfiskā attāluma dēļ. Tomēr, ļoti iespējams, kāds no tiem jau šogad vai tuvākajos gados ietekmēs reģionu vai pat visas pasaules politiskos un ekonomiskos procesus. Piedāvāju iepazīties ar dažiem no tiem: