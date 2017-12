Kāds 13 gadus vecs zēns Ķīnā arestēts par mātes slepkavību un galvas nogriešanu, ko pats nofilmējis un ievietojis sociālajos tīklos, ziņo BBC.

Pusaudzis slepkavību nofilmējis un videoklipu nosūtījis saviem draugiem Ķīnā populārajā vietnē "WeChat". Viņu arestēja skolā pēc dažām dienām, kad viens no zēna draugiem šo video parādīja savai mātei.

Incidents noticis Vensjinas pilsētā Sičuanas provincē.

Vietējā policija BBC apstiprinājusi, ka šāds notikums noticis, taču papildus informāciju sniegt atteicās, norādot, ka vēl norit izmeklēšana.

Zēns māti nogalinājis pēc strīda svētdienas vakarā, atsaucoties uz vietējiem medijiem, ziņo "Rado Free Asia". Pēc tam pusaudzis nogriezis mātei galvu, ielicis to grozā un pēc tam iemetis kanalizācijā ārpus mājas. Slepkavība netika atklāta līdz trešdienai, kad viens no zēna klasesbiedriem video parādīja saviem vecākiem, kuri nekavējoties par to ziņoja policijai.