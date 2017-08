Afganistānā ceturtdienas vakarā notika talibu spridzinātāja pašnāvnieka uzbrukums ārvalstu bruņoto spēku autokolonnai, kurā tika nogalināts viens NATO misijas karavīrs no Gruzijas un ievainoti vēl seši Ziemeļatlantijas alianses misijas pārstāvji, paziņoja NATO.

"Patruļa veica misiju partnerībā ar Afganistānas Nacionālo armiju, kad tika detonēts improvizēts spridzeklis, kuru nesa cilvēks," Kabulas provinces Karabagas apriņķī, teikts NATO paziņojumā. Sprādzienā tika nogalināts NATO misijas "Resolute Support" karavīrs un ievainoti seši misijas personāla pārstāvji – pieci karavīri un viens tulks.

Gruzijas Aizsardzības ministrija piektdien paziņoja, ka bojāgājušais karavīrs un trīs no ievainotajiem ir Gruzijas militārpersonas. Dzīvību zaudējis 1991. gadā dzimušais jaunākais seržants Mdinari Bebeliašvili no Gruzijas bruņoto spēku 2. kājnieku brigādes. Atbildību par uzbrukumu uzņēmās islāmistu grupējums "Taliban", par to paziņojot sociālajos medijos un "Whatsapp" īsziņās žurnālistiem.

Karabagas apriņķis 50 kilometrus uz ziemeļiem no Kabulas atrodas netālu no Bagramas aviobāzes, kas ir lielākā ASV bāze Afganistānā. Visi ievainotie ir stabilā stāvoklī un saņem medicīnisko palīdzību ASV armijas slimnīcā pie Bagramas lidlauka.