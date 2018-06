Āfrikas baobabi saskaras ar bojāejas draudiem

Foto: Shutterstock

Daži no Āfrikas vecākajiem un lielākajiem baobaba kokiem pēdējā desmitgadē ir gājuši bojā, tāpat vairāki pamatīgi nonīkuši. Baobaba koki ir ilgdzīvotāji, kas var nodzīvot pat 3000 gadus, taču pašreiz tiek novērota to bojāeja, vēsta "The Guardian".