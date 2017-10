Viens no dzinuļiem Katalonijas neatkarības kustībā bijušas arī nepatiesas ziņas, tostarp tādas, kuru radīšanā un izplatīšanā varētu būt vainojamas ar Krieviju saistītas organizācijas, vēsta "The Washington Post".

Spāņu žurnāliste Clāra Himenesa Krusa, kas strādā vietnē "Maldito Bulo", kas strādā, lai pārbaudītu un atspēkotu sociālajos medijos izplatītu informāciju, atzīst, ka pēdējās nedēļas ievērojami atšķīrušās no līdzšinējiem autonomā Spānijas reģiona Katalonijas neatkarības centieniem.

Himenesa Krusa skaidro, ka laiks līdz Katalonijas referendumam par neatkarību bijis nepatiesu ziņu pārpilns. "Katalonijas jautājumā abās pusēs iesaistīto emociju dēļ cilvēki ir gatavi noticēt jebkuram stāstam, kas atbilst viņu argumentācijai un sociālo mediju lietotāji patērējuši daudz maldīgu ziņu abās pusēs," viņa atzīst.

Starp daudzām šādām ziņām, kas izplatījās saistībā ar 1. oktobra referendumu, bija it kā policijas sadragāti sievietes pirksti, vēstījumi par policistu, kas bija nosūtīts uz Kataloniju, lai aizkavētu balsojumu, un miris no sirdslēkmes, stāsts par sešus gadus vecu zēnu, ko paralizējusi policijas brutalitāte.

Citas nepatiesas ziņas izmantoja fotogrāfijas no 2012. gada ogļraču streika Madridē, lai atainotu demonstrācijās par Katalonijas neatkarību ievainotos. Citas ziņas vienkārši veicināja apjukumu, piemēram, sociālajos medijos cirkulēja foto ar vīrieti, kurš it kā apgalvoja, ka ir maskējies policists. "Maldito Bulo" noskaidroja, ka tas patiesībā bija Katalonijas neatkarības aktīvists.

Himenesa Krusa informē, ka lielākā daļa no fotogrāfijām, kas it kā atainoja policijas brutalitāti 1. oktobra referenduma laikā, bija bildes no citiem pasākumiem, kam ar šo nebija nekādas saistības. Tāpat cilvēki dalījās ar patiesībai neatbilstošiem politiķu tvītiem, kā arī video ar it kā uz Kataloniju nosūtītiem tankiem.

"The Washington Post" informē, ka nav skaidrības par nepatiesās informācijas avotiem. Tomēr viens no Spānijas vadošajiem laikrakstiem "El Pais" ziņo, ka tādi Krievijas mediji kā "Russia Today" un "Sputnik" veicināja šādu nepatiesu ziņu apriti, lai padziļinātu plaisas sabiedrībā. "Politico" izpētījis, ka Krievijas mediji un ar tiem saistīti sociālo mediju konti aktīvi cirkulēja nepatiesas ziņas par šo jūtīgo tēmu.

Spānijas ārlietu ministrs gan atzinis, ka nav "skaidru pierādījumu" par Krievijas iesaisti šajā procesā.