Pāvests Francisks sestdien paziņoja, ka pasaules 1,3 miljardiem katoļu oktobrī katru dienu būtu jāatvēl laiks, lai lūgtos par savu skandālu skarto baznīcu.

"Svētais tēvs ir izlēmis aicināt visus ticīgos visā pasaulē katru dienu visu oktobra mēnesi lūgties rožukroņa lūgšanu, lai aizsargātu baznīcu no velna, kurš vienmēr cenšas mūs nošķirt no Dieva un vienu no otra," teikts Vatikāna paziņojumā.

Lūgšanām arī jāliek baznīcai "vairāk nekā jebkad iepriekš apzināties savu vainu, kļūdas, tagadnē un pagātnē pastrādātie pāridarījumi un apņemties bez šaubīšanās cīnīties, lai ļaunums neuzvarētu".

Neierastais lūgšanu cikls sakritīs ar pasaules bīskapu sinodi Vatikānā no 3. līdz 28.oktobrim, kurā, domājams, tiks spriests par nesenajiem seksuālās izmantošanas skandāliem un to slēpšanu.

Mediju uzmanības centrā nesen atkal nonākuši seksuālās uzmākšanās skandāli katoļu baznīcā ASV, Čīlē un Vācijā.

Vācijas bīskapu konferences jaunākajā ziņojumā norādīts, ka garīdznieki laikā no 1946. gada līdz 2014. gadam seksuāli izmantojuši aptuveni 3677 cilvēkus, no kuriem vairāk nekā puse bija 13 gadus veci vai jaunāki un gandrīz trešdaļa - altārzēni.

Augstskolu pētnieku sastādītajā ziņojumā teikts, ka vairākos gadījumos ar dokumentiem ticis manipulēts vai tie tikuši iznīcināti, un daudzas lietas nav nonākušas tiesā, un dažreiz pāridarītāji vienkārši pārcelti uz citām diecēzēm, kuras nav informētas par viņu pagātni.

Seksuālās uzmākšanās skandāls, kas pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados izcēlās Īrijā, un sekojošie skandāli Austrālijā un ASV, metuši ēnu arī uz Francisku. Bijušais Vatikāna sūtnis apsūdzējis pāvestu, ka viņš attaisnojis amerikāņu kardinālu, kuram bijušas seksuālas attiecības ar semināra audzēkņiem.

Francisks atteicies atbildēt uz šīm apsūdzībām, bet gaidāms, ka Vatikāns drīzumā nāks klajā ar atbildi.