Dienvidāfrikas prezidents Sirils Ramafosa kļuvis par interneta jokdaru mīluli, jo parlamenta sesijas laikā zaudējis savaldību, kā rezultātā no tribīnes nobļāvies: "Aizveries!".

Kā klāsta BBC, Dienvidāfrikas prezidents uzstājies ar runu parlamenta sesijas laikā, bet tad to nokaitinājis opozīcijā esošais Demokrātiskās Alianses vadītājs, kā rezultātā Ramafosa no tribīnes viņam uzbļāvis: "Aizveries!"

"Es vēlos, lai tu aizveries. Es tiešām vēlos, lai tu aizveries, jo tu radi troksni," uzsvēris prezidents.

Šis prezidenta citāts izraisījis pamatīgu rezonansi sociālo tīklu lietotāju vidū, kuri uzjautrinājušies par Ramafosas nesavaldību, kā arī izveidojuši pat dziesmu remiksus.

Savukārt citi rosinājuši izeidot krekliņus ar šādu uzrakstu.

Shut up

SHUT UP

Mzansi got no chill pic.twitter.com/ceiKMst4Yh— MBUYAZI (@djbekzin) May 8, 2018

Cyril Ramaphosa tells Steenhuisen to shut up (Siyafied Gqom Mix): https://t.co/eCzng6bRol via @YouTube— Safa Umsindo (@SafaUmsindo) May 9, 2018