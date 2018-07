Vairāk nekā trīs miljonus gadu pēc tam, kad mirusi kāda meitenīte, maza sievieškārtas zīdaiņa fosilija sniegusi unikālu ieskatu par to, kā dzīvoja mūsu agrīno priekšteču bērni, vēsta CNN.

Viņas iesauka ir Selama, kas Etiopijas amhariešu valodā nozīmē "miers". Selama bija hominīni jeb cilvēkpērtiķu un cilvēku dzimtas cilts pārstāve. Kad viņa nomira, meitenei bija gandrīz 3 gadi.

3,32 miljonu gadu vecā ķermeņa pēda atbildusi cilvēkbērna pēdas nospiedumam. "Pirmo reizi mums ir pārsteidzošs ieskats tajā, kā staigāja divarpus gadus veci bērni vairāk nekā pirms trīs miljoniem gadu," paziņojumā sacījuši pētījuma autori. "Šī ir vispilnīgākā jebkad atrasta aizvēsturiska bērna pēda."

Tā kā Selamas pēda bija neticami labi saglabājusies, tā ļāvusi izpētīt, kā šis aizvēsturiskais bērns ir pārvietojies. Divarpus gadu vecumā viņa, visticamāk, staigājusi uz divām kājām, ziņo CNN.

Kad pētnieki analizēja Selamas pēdas skeleta struktūru, viņi pamanīja, ka lielā pirksta pamatne ļāvusi viņai kļūt par lielisku alpīnistu. Lai gan bērni tajā laikā varēja staigāt, iespējams, ka viņi atšķirībā no pieaugušajiem pavadīja vairāk laika kokos nekā uz kājām.

"Izpratne par to, vai kāpšana kokos bija daļa no sugas evolūcijas, ir ļoti nepieciešama," intervijā CNN teica fosilijas atradējs. "Jaunais pētījums apstiprina daudzus iepriekšējos pētījumos par to, ka Afāras australopiteka (aptuveni pirms 4 – 2,5 milj. g.) pēda ir pielāgota staigāšanai un lielā mērā ir līdzīga cilvēkiem," viņš piebilst.

Selamas gandrīz pilnīgo skeletu 2002. gadā atrada Dikikas reģionā Etiopijā. To paveica etiopiešu paleontologs Zeresenejs Alemsegeds. Kaut arī par fosiliju zināms jau no šī gadsimta sākuma, tās izcelšana no zemes prasījusi vairākus gadus. Tā atradās miljoniem gadu vecos nogulumos, tāpēc pētniekiem bija jābūt ļoti uzmanīgiem, to izceļot.