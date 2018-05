Kaujinieku grupējuma " Daesh " (" Islāma valsts ") uzbrukumā Sīrijā šonedēļ nogalināti 26 režīmu atbalstošie Sīrijas un deviņi Krievijas karotāji, svētdien paziņoja aktīvistu organizācija "Syrian Observatory for Human Rights"(SOHR).

Pēc SOHR sniegtās informācijas, uzbrukums noticis trešdien pie Majadīnas pilsētas Der ez Zoras provincē valsts austrumos.

"Tika nogalināti 35 valdību atbalstošo spēku pārstāvji, ieskaitot deviņus Krievijas pilsoņus. Daži no šiem Krievijas pilsoņiem bija valdības [Krievijas bruņoto spēku] karavīri, bet ne visi," sacīja SOHR vadītājs Rami Abdelrahmans.

Savukārt Krievijas Aizsardzības ministrija (AM) svētdien paziņoja, ka Sīrijā kaujinieku uzbrukumā režīma spēkiem Deir ez Zoras provincē nogalinātas četras un ievainotas trīs Krievijas militārpersonas. Lai gan Krievijas AM nav minējusi uzbrukuma datumu, SOHR vadītājs Abdelrahmans sacīja, ka runa ir par to pašu uzbrukumu.

Pēc Krievijas AM sniegtās informācijas, vairākas kaujinieku grupas tumsā uzbrukušas Sīrijas armijas artilērijas baterijai, kurai bijuši piekomandēti Krievijas virsnieki - militārie padomnieki.

Divi Krievijas militārie padomnieki, kas vadījuši Sīrijas artilērijas baterijas uguni, nogalināti uzbrukuma vietā, bet vēl pieci ar ievainojumiem nogādāti Krievijas militārajā hospitālī, kur divi no viņiem miruši, vēsta Krievijas AM.

"Kaujā, kas turpinājās apmēram stundu, militārpersonas iznīcināja 43 teroristus un sešus labas pārgājības automobiļus ar uzstādītu lielkalibra bruņojumu," paziņojusi Krievijas AM.

Krievija ir bijusi iesaistīta Sīrijas pilsoņkarā Damaskas valdības pusē kopš 2015. gada septembra. Tās militārais atbalsts ne vien nodrošināja prezidenta Bašara al Asada režīma izdzīvošanu, bet arī mainīja kara gaitu.